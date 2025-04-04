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Balıkçıların korkulu rüyası oldu! Ağlarını atamadan geri döndüler

04.04.2025 - 15:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)

Balıkçıların korkulu rüyası oldu! Ağlarını atamadan geri döndüler

Tekirdağ'dan tekneleriyle açılan balıkçılar, deniz dibinde etkili olan müsilaj ağları kaplayınca avlanmadan geri döndü.

Marmara Denizi'nde 2021 yılında görülen müsilaj, son dönemde yeniden gündeme geldi. Tekneleriyle denize açılan balıkçıların ağlarına yapışan müsilaj hem ağlara hem de sudaki ekosisteme zarar veriyor.

Balıkçıların korkulu rüyası oldu Ağlarını atamadan geri döndüler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde avlanmak için Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağları müsilajla kaplandı. Kullanamadıkları ağlarını toplayan balıkçılar, avlanamadan geri döndü. Müsilaj nedeniyle zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren balıkçılar, ağlar ve teknelerini temizledi.

Balıkçıların korkulu rüyası oldu Ağlarını atamadan geri döndüler

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Marmara Denizi'nde son 15 gündün müsilajın daha da etkili olduğunu söyledi.

Balıkçıların korkulu rüyası oldu Ağlarını atamadan geri döndüler

Pehlivanoğlu, "Marmara Denizi'nde müsilaj dediğimiz çamurla karşı karşıyayız. Balıkçı arkadaşlarımız müsilaj nedeniyle sıkıntılar yaşıyorlar. Gırgır dediğimiz büyük balıkçı arkadaşlarımız yaklaşık bir hafta önce erken paydos etmek zorunda kaldılar. İnşallah havalarında ısınmasıyla Marmara'yı terk etmesini diliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

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Balıkçıların korkulu rüyası oldu! Ağlarını atamadan geri döndüler
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