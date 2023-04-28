Baldızına mesaj attığını öne sürdüğü şahısla tartıştı, vurularak öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, 23 Nisan günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Hamdullah G. (26), sosyal medya üzerinden baldızına mesaj attığı iddiası üzerine Adem E. (24) ile tartıştı. Obalar Caddesi’nde karşılaşan ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Hamdullah G. tabancayla ateş açtı. Bunun üzerine Adem E.’nin kuzeni Celal E. (31) evden getirdiği pompalı tüfekle Hamdullah G.’ye ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralanan Hamdullah G. kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Hamdullah G., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Adem E. ile kuzenleri Mehmet E. (33) ve Hasan E.’nin (27) Hamdullah G.’yi darp ettiğini, Celal E.’nin ise pompalı tüfekle ateş ettiğini saptadı. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Adem E. kendisine iftira attığı gerekçesiyle Hamdullah G. ile tartıştıklarını ve tabancayla ateş ettiğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Celal E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.