Balda şeker hilesine AB önlemi

Avrupa Birliği’ne (AB) dışarıdan gelen balların yarıya yakınında uygunsuzluk tespit edilmesi, balların önemli bölümüne şeker eklendiğinin anlaşılması üzerine, AB’ye bal ihracatında bir dizi önlem gündeme geldi.

Türk ihracatçılara da iletilen uyarıya göre, bal ve diğer arıcılık ürünleri AB’ye sadece güncellenen listelerde yer alan işletmelerden gönderilecek. 29 Kasım’dan itibaren listede yer almayan işletmelerden gelen sevkiyatların AB’ye girişine izin verilmeyecek.

Ticaret Bakanlığı, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliği’nden aldığı bilgi uyarınca ihracatçılara uyarıda bulunuldu. Bakanlığın yazısına göre, farklı ülkelerden AB’ye ihraç edilen bal ve arıcılık ürünlerinin önemli bir yüzdesinin, yabancı şeker eklenerek tağşiş edildiği belirlenirken, AB sınırında alınan numunelerin yüzde 46’sı hakkında uygunsuzluk şüphesi oluştuğu bildirildi.

Bu kapsamda kontrol edilen ihracatçıların yüzde 57’si, yabancı şekerlerle tağşiş edildiğinden şüphelenilen bal sevkiyatları için takibe alınırken, bir dizi önlem de gündeme geldi. Buna göre, bal ve diğer arıcılık ürünleri AB’ye ancak güncellenen listelerde yer alan işletmelerden gönderilecek. 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren listede yer almayan işletmelerden gelen sevkiyatların AB’ye girişine izin verilmeyecek.

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‘HAZIRLIK YAPILSIN’

Milliyet'te yer alan habere göre, bal ürünleri ihraç eden işletmelerin, Türkiye’nin de içinde bulunduğu üçüncü ülkeler tarafından listelenmesiyle, sektördeki sahtecilik potansiyelinin önüne geçilmesi hedeflenirken, bal işletmelerinin AB hijyen kurallarına uygunluğunun doğrulanması, ithal edilen sevkiyatların izlenebilirliği ve AB üye ülkeleri tarafından tağşişli ürün ticareti yaptığından şüphelenilen işletmelere yönelik güçlendirilmiş kontroller yapılması sağlanacak. Düzenleme kapsamında Türk bal üreticileri ve ihracatçılarının da gerekli hazırlıkları yapması istendi.

AB; daha önce yaptığı tespitlerde, Türkiye’den AB ülkelerine giden ballarda da uygunsuzluk tespit etmişti. Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’den AB’ye ihraç edilen balların tağşiş nedeniyle şüpheli olduğunun tespit etmesi üzerine Ticaret Bakanlığı, diğer uygunsuzluk bulunan ürünlerle birlikte ihracatçılara uyarıda bulunmuş, “Türk malı” algısının bozulmaması için ihraç ürünlerin kontrolünde dikkatli olunması gerektiğini bildirmişti.

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