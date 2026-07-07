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Bakırköy'de hakimiyetini kaybetti: 2 araca birden çarptı

07.07.2026 - 08:40Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Bakırköy'de hakimiyetini kaybetti: 2 araca birden çarptı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde hakimiyetini kaybeden bir araç, park halindeki iki araca çarpıp durabildi. Araçta bulunan 4 kişiden 1'i yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ataköy 2-5-6. Kısım Mahallesi Rauf Orbay Caddesi Zeytinburnu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 UP 8067 plakalı otomobil önce refüje çıktı, ardından park halindeki iki araca çarptıktan sonra devrildi.

Bakırköyde hakimiyetini kaybetti: 2 araca birden çarptı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada otomobilin içinde bulunan dört kişiden 1'inin hafif yaralandığı belirlendi. Yaralıya olay yerinde ayakta tedavi uygulandı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, devrilen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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