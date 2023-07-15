Bakırköy'de bina çöktü! 1 kişi göçük altında kaldı

Osmaniye Aksuyolu Sokak'ta bulunan bir binanın kontrollü yıkımı sırasında göçük meydana geldi. Yıkım çalışmalarına katılan bir işçi, enkaz altında kaldı. Bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Enkazdaki boşluğa düşen iş makinesi operatörünü kurtarmak için itfaiye çalışma yaptı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası enkazdaki boşluktan çıkarılan operatör, hastaneye kaldırıldı.