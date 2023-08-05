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Bakırköy Veliefendi Hipodrumu önünde yarış atlarını taşıyan 5 kamyonet yandı

Bakırköy Hipodromu'nun yakınında aralarında yarış atlarının taşınmasında kullanılan kamyonetlerinde bulunduğu 5 araç yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araçlar kullanılamaz hale geldi.

05.08.2023 - 01:53 | | Oğuzhan CİN/İSTANBUL, (DHA)
Bakırköy Veliefendi Hipodrumu önünde yarış atlarını taşıyan 5 kamyonet yandı

Yangın, 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Fikret Yüzaltı Caddesi'nde aralarında yarış atlarının taşındığı kamyonetlerinde bulunduğu otoparkta çıktı. Park halindeki bazı kamyonetlerin kasasında bulunan saman balyalarının tutuşması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

Bakırköy Veliefendi Hipodrumu önünde yarış atlarını taşıyan 5 kamyonet yandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangında aralarında yarış atlarının da taşındığı kamyonetlerin bulunduğu 5 araç yandı. Kamyonetlerde bulunan samanlar, yeniden bir yangın çıkmaması için olay gelen iş makinası tarafından dağıtıldı.

Bakırköy Veliefendi Hipodrumu önünde yarış atlarını taşıyan 5 kamyonet yandı

"KÜÇÜK BİR ALEV VARDI, KUNDAKLAMA VAR"

Yangının başladığı anda olay yerinde olan ve itfaiyeye arayan Metin Elmas, "Bu tarafa geldiğimde küçük bir alev vardı. Sağ çektim motoru, daha sonra itfaiye ekiplerini aradım. 7-8 dakika sonra geldi itfaiye ekipleri, 5-6 araca sıçradı. Biz müdahale edemedik. Bir tane vatandaş yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Biz onu uyardık çünkü yangın bu tarafa doğru sıçrıyordu saman olduğu için. Her tarafa yayılıyordu. Kundaklama var. Akşam saatlerinde bir şey yoktu burada. Güneş olsa yansıma yapa tamam diyeceğim. Alevler küçüktü, bir anda büyüdü" dedi. (DHA)

Bakırköy Veliefendi Hipodrumu önünde yarış atlarını taşıyan 5 kamyonet yandı

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Bakırköy Veliefendi Hipodrumu önünde yarış atlarını taşıyan 5 kamyonet yandı

Bakırköy Veliefendi Hipodrumu önünde yarış atlarını taşıyan 5 kamyonet yandı

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