Hz. Ä°sa'nÄ±n doÄŸumu ve vaftiz ediliÅŸinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle, bu yÄ±l da ayin ve denizden haÃ§ Ã§Ä±karma tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±. YeÅŸilkÃ¶y'deki Ayastefanos Kilisesi'nde yapÄ±lan ayinin ardÄ±ndan Ã¶ÄŸlen saatlerinde cemaat ve din adamlarÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸu kortej, kiliseden Ã§Ä±karak dualar eÅŸliÄŸinde sahile doÄŸru yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Sahilde okunan dualarÄ±n ardÄ±ndan Derkon Metropoliti Apostol iskeleden haÃ§Ä± denize attÄ±. Teknede bekleyenler haÃ§Ä± Ã§Ä±karmak iÃ§in denize atladÄ±. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar haÃ§Ä± Ã§Ä±kartmak iÃ§in birbirleriyle yarÄ±ÅŸtÄ±. HaÃ§a ulaÅŸan ilk kiÅŸi olan Niko Aslaner "AtladÄ±ÄŸÄ±mdan beri ben alÄ±yorum haÃ§Ä±, bu dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ alÄ±ÅŸÄ±m. YataÄŸÄ±mdan uyandÄ±rdÄ±lar, uyandÄ±m geldim. Bu sene yine ben aldÄ±m, gÃ¼zel oldu" diye konuÅŸtu.

BeÅŸiktaÅŸ, OrtakÃ¶y Ayios Fokas Rum Ortodoks Kilisesi'nde de ayin dÃ¼zenlendi. Ayinin ardÄ±ndan ziyaretÃ§iler haÃ§ atma tÃ¶renini izlemek iÃ§in OrtakÃ¶y Ä°skelesi'nde toplandÄ±. YapÄ±lan dualarÄ±n ardÄ±ndan ipe baÄŸlanan haÃ§ 3 kez denize atÄ±larak geri Ã§ekildi.