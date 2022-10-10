Bakanlıktan 'İBB'nin bütçe tahmini gecikti' iddiasına açıklama

Bakanlık, İBB'nin 2023 bütçesini yasal süre içinde ilgili makama sunmadığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 'Belediye Kanunu'nun konuyla ilgili 2 maddesine işaret edilerek, "Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61'inci maddesinin 1'inci fıkrasında, 'Belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin mali yıl ve izleyen 2 yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir' ve 62'nci maddesinin birinci fıkrasında, 'Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı, eylül ayının 1'inci gününden önce encümene sunulur ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir' hükmü bulunmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda kanuni bir zorunluluk olarak yerel yönetimlerle ilgili mali verilerin bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir" denildi.

Bu doğrultuda, bakanlıkça 8 Ağustos 2022'de yerel yönetimlere yazı gönderildiği belirtilerek, "Yerel yönetimlerin 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tahminlerini 2 Eylül 2022 tarihine kadar 'Yerel Bilgi Sistemi'ne girmeleri istenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bütçe tahminlerine ilişkin verilerini, 8 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de 'Yerel Bilgi Sistemi'ne girmiştir. Gerekli inceleme ve kontroller yapıldıktan sonra söz konusu veriler bugün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderilmiştir" açıklaması yapıldı.