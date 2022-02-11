GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBakanlıktan Çorum Cezaevi'nde kadın koğuşlarına erkek personel girdiği iddiasına yanıt
HaberlerGündem Haberleri Bakanlıktan Çorum Cezaevi'nde kadın koğuşlarına erkek personel girdiği iddiasına yanıt
ABONE OL

Bakanlıktan Çorum Cezaevi'nde kadın koğuşlarına erkek personel girdiği iddiasına yanıt

Adalet Bakanlığı'nca Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kadın hükümlü/tutukluların bulunduğu kısım ve odalara erkek personelin girdiği iddialarının gerçek dışı olduğu açıklandı.

11.02.2022 - 17:23 | | DHA
Bakanlıktan Çorum Cezaevi'nde kadın koğuşlarına erkek personel girdiği iddiasına yanıt

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından 'Çorum Cezaevinde kadın koğuşlarını erkek memurlar arıyor, iç çamaşırlarının olduğu dolapları da karıştırıyorlar' iddialarıyla ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kadın hükümlü/tutukluların bulunduğu kısım ve odalarda sadece kadın personelin görev yaptığı belirtilerek, "Kadın hükümlü/tutuklularla ilgili yapılacak iş ve işlemler, kadın personel nezaretinde yapılmakta olup, odalara sadece fazla eşya taşınması amacıyla kadın infaz koruma memurları nezaretinde erkek infaz koruma memurları girmiştir. Erkek personelin odalara sayım ve arama gibi nedenlerle girdiği iddiaları kamuoyunu yanıltmaya ve algı oluşturmaya yönelik olup, gerçek dışıdır" denildi.

GÜNCEL HABERLER

Yunanistan sınırında yakalanan PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Yunanistan sınırında yakalanan PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı

İşçi işveren milyonları ilgilendiren WhatsApp kararı...

İşçi işveren milyonları ilgilendiren WhatsApp kararı...

Bakan Koca'dan flaş çağrı! 'Yakınlarınıza hatırlatın'

Bakan Koca'dan flaş çağrı! 'Yakınlarınıza hatırlatın'

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yunanistan sınırında yakalanan PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Yunanistan sınırında yakalanan PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Sıradaki Haber
İşçi işveren milyonları ilgilendiren WhatsApp kararı...

İşçi işveren milyonları ilgilendiren WhatsApp kararı...

Sıradaki Haber
Kripto parada kritik gelişme! Satış rüzgarı başladı, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple...

Kripto parada kritik gelişme! Satış rüzgarı başladı, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple...

Sıradaki Haber
Malezya’da uçağa yılan girdi, acil iniş yapıldı

Malezya’da uçağa yılan girdi, acil iniş yapıldı

Sıradaki Haber