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Bakanlıktan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca "1915 Çanakkale Köprüsü'nün kısa vadede devletimize kazandırdıklarına hep beraber şahit olacağız" açıklaması yapıldı.

29.03.2022 - 16:42 | | Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)
Bakanlıktan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Türkiye'yi dünyanın lider ekonomileri arasına yükselteceği belirtilen dev projelerin, devlet aklı ve politikalarının sonucu planlanarak inşa edildiği ve yalnız Türkiye'nin değil dünyanın hizmetine sunulduğu kaydedildi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisini destekleme hedefiyle planlanarak hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, "Açıldığı ilk hafta ücretsiz geçişlerde hafta içi günlük araç geçiş sayısında 20 bine ulaşılmış, hafta sonu bu rakam yaklaşık 40 bin olmuştur. Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun da ifade ettiği gibi diğer yatırımlarımızdakine benzer şekilde bu rakamlar ilerleyen aylarda artacak ve özellikle turizm dönemlerinde ivme kazanacaktır. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kısa vadede devletimize kazandırdıklarına hep beraber şahit olacağız. Tıpkı gerçekleri çarpıtanların düştükleri durumlara şahit olduğumuz gibi" denildi.

Yatırımların yalan, iftira ve karalama ile itibarsızlaştırılmaya çalışılmasının yeni olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uçağın inmediği yere havaalanı mı yapılır?' sözlerinin temsilcisi olan bu zihniyete rağmen yapılan Sabiha Gökçen Havalimanı, 2021 yılında 25 milyonluk yolcu kapasitesi ile Avrupa'nın en yoğun 6'ncı havalimanı olmuştur. 'İki beton kuleden ibaret' diyerek görmezden gelmeye çalıştıkları Yavuz Sultan Selim Köprüsü, sağladığı günlük 60 binden fazla araç geçişi ile Kamu Özel İşbirliği'nin en güzel örneklerinden biri olmuştur. Böylelikle boğaz geçiş trafiğine nefes aldırmıştır. 'Su sızdırıyor' yalanıyla baltalanmak istenen Marmaray, bir günde taşınan yolcu sayısı 594 bin 321 ile kendi rekorunu dün yeniden tazelemiştir. 'Kimse oradan uçmaz' denilen İstanbul Havalimanı, 2020 yılında Avrupa yolcu trafiği sıralamasında birinci sırada yer almıştır."

Açıklamada, aynı zihniyetten 20 yıldır ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımları takdir etmelerinin beklenemez olduğu kaydedilerek, "Biz onları kamuoyunun vicdanına ve adalete havale ettik ama unutulmasın ki ne milletimize hizmet etmekten vazgeçeriz ne de bu müfterilerle mücadele etmekten. Gerçekler ortada. Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın ömrü kısa" denildi.

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