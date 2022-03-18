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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden, bugün hizmete girecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün videosunu paylaştı.

18.03.2022 - 01:11 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası" mesajıyla paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşa süreciyle ilgili görüntülerin bulunduğu videoya yer verdi.

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