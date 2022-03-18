Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden, bugün hizmete girecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün videosunu paylaştı.
18.03.2022 - 01:11 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası" mesajıyla paylaşım yaptı.
Erdoğan paylaşımında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşa süreciyle ilgili görüntülerin bulunduğu videoya yer verdi.
Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye’nin tarihe damgası… 🇹🇷 pic.twitter.com/VSCcxB06Wk— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 17, 2022