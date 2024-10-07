Bakanlık yeni tağşiş ve taklitleri açıkladı: Dana köfte yerine deri!

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Her gün yenilenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Antep fıstığı yerine ay çekirdeği, lahmacun harcında tavuk taşlığı, dana köftede deri dokusu bulundu.

İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler: