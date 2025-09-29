Bakanlık o 3 bölgeyi uyardı! Dikkat: Çok kuvvetli geliyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
29.09.2025

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı’ndan sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamada özellikle İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz'de yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, bugün İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; kuzeybatı kesimlerden itibaren yurdu etkilemeye başlayan sağanak yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak); akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale'nin kuzeyi) ve Orta Karadeniz'de (Samsun, Çorum ve Amasya) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

