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Bakanlık harekete geçti! 'Yenidoğan Bilim Kurulu' oluşturuldu

Sağlık Bakanlığı, yenidoğan yoğun bakımların detaylı takibinin yapılması amacıyla kurul oluşturdu. Alanında uzman 13 hekimden oluşan Yenidoğan Bilim Kurulu, hastanelerinin yoğun bakım hizmetlerini denetleyecek.

16.11.2024 - 17:39 |
Bakanlık harekete geçti! 'Yenidoğan Bilim Kurulu' oluşturuldu

Sağlık Bakanlığı, uzman 13 hekimden oluşan Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilim Kurulu oluşturdu. Yenidoğan hasta bebeklerin bakım hizmetleri kontrol edilecek.Yoğun bakımların detaylı takibi yapılacak.

Yoğun bakım üniteleri denetlenecek

TRT Haber'de yer alan habere göre; Türkiye'de yaklaşık 450 yenidoğan bakım ünitesi bulunuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyon, hem özel hem de kamu hastanelerindeki yenidoğan yoğun bakım hizmetlerini denetleyecek.

Komisyon, yenidoğan yoğun bakım servislerini inceledikten sonra rapor hazırlayarak Sağlık Bakanlığına sunacak. Sağlık kuruluşunun uygun tedavi vermediği tespit edildiği taktirde yaptırım uygulanacak.

 

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