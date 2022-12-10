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Bakanlık açıkladı! Türk- Rus siyasi istişareleri İstanbul'da yapıldı

Dışişleri Bakanlığı, "Türk- Rus siyasi istişareleri Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ve Dışişleri Bakan Yrd Sergey Vershinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul’da yapılmıştır." açıklamalarında bulundu.

10.12.2022 - 08:27 | | İHA
Bakanlık açıkladı! Türk- Rus siyasi istişareleri İstanbul'da yapıldı

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk- Rus siyasi istişareleri Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ve Dışişleri Bakan Yrd Sergey Vershinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul’da yapılmıştır. İstişarelerde, ikili ilişkiler, BM Reformu, İstanbul Tahıl Anlaşmasının uygulanması, Ukrayna, Suriye’deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara dair BM mekanizması, Libya, Yemen, Filistin ve Doğu Akdeniz konuları ele alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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