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Bakanlık acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak Uludere bölgesinde askeri araç kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

19.11.2021 - 00:01 |
Bakanlık acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kazada ağır yaralanan Geçit'in kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 18 Kasım 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

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