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Bakan Yumaklı'dan pestisit açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Son 3 yılda 250 binin üzerinde pestisit denetimi yaptık. Bunun sonuncunda son 3 yılda kalıntı oranını yüzde 35 azalttık.” dedi.

09.01.2025 - 11:51 |
Bakan Yumaklı'dan pestisit açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde: "Gıdada karekod uygulaması zorunlu olacak. Pestisitle ilgili AB ile tam uyun içerisindeyiz. 223 maddenin yasaklandığını ifade etmek istiyorum.

Eğitimler yoğun şekilde devam ediyor. Bilinç ve algı meselesi. Hatalı olduğumuz yönlere yoğunlaşarak çözmeye çalışıyoruz.

Sanki sadece ihracata giden ürünler analiz ediliyormuş gibi algı var. Tarladan paketleme merkezlerine kadar birçok noktada arkadaşlarımız denetimlere devam ediyor.

Son 3 yılda 250 bin pestisit denetimi yapıldı. 3 yılın sonunda bu analiz sıklığıyla beraber pestisit kalıntı oranının yüzde 35 oranında azaldı. Bütün amacımız mümkün olduğu kadar sıfıra yaklaştırmak. Dünyada ortalama bir dekarlık Türkiye'de bir dekara kullanılan pestisit miktarı 2.23 kg. AB ortalamasının altındayız."

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