Bakan Yumaklı'dan ESK iddialarına yanıt: En ufak çekincemiz yok

Haberin Devamı

Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin yaptığı sunumda, milletvekillerinin ESK’ye yönelik iddialarına cevap verdi.

“ESK'nin hesap, iş ve işlemlerine baktığımızda, bahsi geçen şirketle Et ve Süt Kurumu arasında doğrudan veya dolaylı tek kuruşluk ticari faaliyetin olmadığı anlaşılmıştır.” ifadesini kullanan Yumaklı, devletin kasasından bu şirkete giden tek bir kuruşun ve bu şirketten alınan tek bir gram ürünün olmadığını vurguladı.

Muhalefetin savcılığa suç duyurusunda bulunacağını öğrendiklerine belirten Bakan Yumaklı, “Çok da memnun olduk. En ufak çekincemiz yok, kendimizden eminiz. Kurumlarımız şeffaf, Sayıştay denetimine tabi, verilemeyecek bir hesabımız da yok. Bu iddialar gündeme geldiğinde ellerini ovuşturanlar maalesef karkas ete 25 lira daha zam yaptılar. Eski usule geri dönüp, piyasa regülasyonunu istemeyenlerle alakalı takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Et Süt Kurumu şeffaflık, hesap verilebilirlik, kamu yararı ve mevzuata uygunluklar çerçevesinde piyasa regülasyon faaliyetine devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.