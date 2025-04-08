Bakan Yerlikaya: Şişli'de ev basıp 2 kişiyi katleden katil zanlıları yakalandı

Olay, Kuştepe Mahallesi'nde bir binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. S.Y. G.K., ve D.K. polisi arayarak arkadaşlarının evde yüzleri maskeli kişilerce silahla vurulduğunu söyledi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, girdikleri dairenin salonunda biri kadın 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri ağır yaralı olduklarını tespit ettiği iki kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk etti. Hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken ihbarda bulunan S.Y. G.K., D.K. ve apartman görevlisi T.E. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Küçükcoşkun'un 1 kurşun ile Gezer'in ise 9 kurşunla öldüğü belirlendi.

CANİLER YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şişli'deki cinayet sonrası şüphelilerin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya'nın X'ten yaptığı açıklama şöyle:

“GEREĞİ YAPILDI”

İstanbul Şişli'de öldürülen hamile kadın Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'in cinayet şüphelileri yakalandı.

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Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce bir araca yapılan operasyonda;

6 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Şişli’de Gültekin Gezer ve Kader Küçükcoşkun’un öldürülmesi olayının şüphelileri oldukları tespit edilen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. isimli şüpheli yakalandı.

A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli şüpheliler gerekli işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüphelilerden, M.S. isimli şüpheli ise "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçluların hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Dualarınızı güvenlik güçlerimizden eksik etmeyin.

4 ŞÜPHELİ KAMERADA

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 kişinin kaçtığı anlar 2 farklı açıdan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde olayın yaşandığı sokaktan çıkan 4 kişinin koşarak kaçtığı görülüyor. Öte yandan Olayın yaşandığı sokakta yaşayan Selma Çelik, "Ne olduğunu bizde tam olarak bilmiyoruz. Gece camdan baktığımızda ambulansı ve polisleri gördük. Bir kadın ve erkeğin bağırış seslerini duyduk ama ben gördüğümde olay bitmişti sanırım. Çünkü ambulans gitmek üzereydi. Aşağıda birileri vardı, akrabası mıydı kimdi bilmiyorum. Feryat duyduk sadece" diye konuştu.