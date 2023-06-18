Bakan Yerlikaya paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan üs bölgesindeki askerlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Dağı’ndaki Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde askerlere hitap etti. Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından o anları paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından Cudi Dağı’ndaki Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nden paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlere hitabını paylaşan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:
"Burası Cudi Dağı’ndaki Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi… Kahraman jandarmalarımıza Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını, dualarını ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla kahramanlarımızın her birinin ayrı ayrı gözlerinden öptüğünü ifade ettiler. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim etsin."
Burası Cudi Dağı’ndaki Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi…— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 18, 2023
Kahraman jandarmalarımıza Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın selamlarını, dualarını ilettik🇹🇷
Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla kahramanlarımızın her birinin ayrı ayrı gözlerinden… pic.twitter.com/tpVvNdLhIh