Bakan Yerlikaya: Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 sokak satıcısı yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, narkotik suçlarla mücadele kapsamında İstanbul ve Bursa'da Narkogüç-37 Operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti. Buna göre; il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonda, 156 sokak satıcısı yakalandı. Ayrıca, narkotik suçlardan hakkında 2 yıl ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 58 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 116 bin 500 uyuşturucu hap, 44 kilo 750 gram bonzai, 10 kilo 202 gram metamfetamin, muhtelif miktarda skunk, esrar, eroin ve kokain ile 8 tabanca, 3 tüfek ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi. (DHA)