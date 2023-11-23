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Bakan Yerlikaya: Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 sokak satıcısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

23.11.2023 - 09:38 | | ANKARA, (DHA)
Bakan Yerlikaya: Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 sokak satıcısı yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, narkotik suçlarla mücadele kapsamında İstanbul ve Bursa'da Narkogüç-37 Operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti. Buna göre; il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonda, 156 sokak satıcısı yakalandı. Ayrıca, narkotik suçlardan hakkında 2 yıl ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 58 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 116 bin 500 uyuşturucu hap, 44 kilo 750 gram bonzai, 10 kilo 202 gram metamfetamin, muhtelif miktarda skunk, esrar, eroin ve kokain ile 8 tabanca, 3 tüfek ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi. (DHA)

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