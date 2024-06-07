Bakan Yerlikaya duyurdu: Organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek❗️

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ordu, İzmir, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ ve Ankara’da “KUYU-3” operasyonları düzenlendi.

ORDU:

"Ordu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ordu merkezli Kocaeli, Antalya, Tekirdağ ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda;

"İş insanlarını yağmalamak amacıyla tehdit ve silah zoruyla para istedikleri,

"Örgütün, haksız para talebini kabul etmeyen iş insanlarına yönelik

motosikletli tetikçileri kullanarak silahlı saldırı düzenledikleri,

Eğlence mekanlarını zorla ele geçirmek amacıyla işyeri sahiplerine ve çalışanlarına yönelik silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

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İZMİR:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla

Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Aliağa, Gaziemir, Güzelbahçe ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu İzmir’de düzenlenen operasyonda;

İzmir genelinde iş insanlarını yağmalama maksatlı tehditle para istedikleri,

Örgütün haksız para talebini kabul etmeyen iş insanlarına ait oto galerilere ve benzin istasyonlarına motosikletli tetikçilerle silahlı saldırı düzenledikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalandı. 13’ü tutuklandı. 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar sonucu:

13 adet ruhsatsız tabanca,

1adet AK-47 otomatik tüfek ve

3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"