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Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Narkoçelik-4' operasyonlarında 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatçıları ve satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-4' operasyonlarında 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ile 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 27 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

05.03.2024 - 09:34 | | Umutcan ÖREN/ANKARA, (DHA)
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Narkoçelik-4' operasyonlarında 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Çankırı, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli olmak üzere 11 ilde 'Narkoçelik-4' operasyonları düzenlendi. Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-4' operasyonlarında; 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildi. 27 zehir imalatçısı, zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" dedi.

Operasyonları gerçekleştiren ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

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