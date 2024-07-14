Bakan Yerlikaya duyurdu: Kıskaç-21 operasyonunda 10 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Bu sabah İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde “ASTERI” isimli bir tekneye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-21” operasyonunda; Uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 8‘inin FETÖ Terör Örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak yapılan çalışmalar sonucu; İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ terör örgütü üyeleri tekne içerisinde yakalandı.

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek

İzmir Valiliğimiz, MİT Bölge Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin"