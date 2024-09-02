Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı ve gri kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde paramotorla Irak sınırından Türkiye'ye sınır ihlalinde bulunan, eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 teröristin kimliklerinin tespit edildiğini duyurdu.

Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda teröristlerin, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde 'kırmızı' kategoride yer alan 'Serhat Patnos' kod adlı Veysel Sevinç, 'gri' kategoride yer alan 'Hebat' kod adlı Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu tespit edildi.

Teröristlerin, 13 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 eyleme katıldıkları tespit edildi.