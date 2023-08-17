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Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılarına ağır darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıkları tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda; 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

17.08.2023 - 09:21 |
Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılarına ağır darbe

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 5’i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda; 5’i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörlerin 26’sı tutuklandı. 13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren birimlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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