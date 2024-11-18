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Bakan Yerlikaya duyurdu! Ehliyetler için yeni karar

Eski tip sürücü belgesi ehliyet yenileme son tarihi uzatıldı. 2016 yılında yürürlüğe giren düzenleme kapsamında eski tip sürücü belgelerini değiştirme işlemi bu yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamada bulunarak ehliyet yenileme son tarihinin ileriye atıldığını belirtti.

18.11.2024 - 20:18 |
Bakan Yerlikaya duyurdu! Ehliyetler için yeni karar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresini uzattık' dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Eski Tip Sürücü belgelerinin yenilenme süresini uzattık.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim.

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