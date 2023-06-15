GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Yerlikaya açıkladı: Terörist Zeki İlmin yakalandı
ABONE OL

Bakan Yerlikaya açıkladı: Terörist Zeki İlmin yakalandı

Bakan Yerlikaya: 11 gün önce Cizre’de şehit edilen güvenlik korucumuz Mustafa Erdem’in faili Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin'in Akdeniz ilçesinde yakalandı.

15.06.2023 - 10:34 |
Bakan Yerlikaya açıkladı: Terörist Zeki İlmin yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında; terörist Mehmet Zeki İlmin'e yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen kardeşi K.İ. ile ev sahibi E.A. da yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Zeki İlmin'in PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH ve YPS içerisinde kırsal alana eleman aktarımı ve iş birlikçilik faaliyetlerini yürüttüğü tespit edildi.

MSB: Tel Rıfat ve Münbiç'te 16 terörist etkisiz hale getirildi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMSB: Tel Rıfat ve Münbiç'te 16 terörist etkisiz hale getirildiHaberi Görüntüle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması ise şu şekilde:

Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın yaptığı teknik çalışmalar neticesinde;

11 gün önce Cizre’de şehit edilen Güvenlik Korucumuz Mustafa Erdem’in faili Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla YAKALANDI

Şehidimizin kanı yerde kalmadı

    GÜNCEL HABERLER

    Kurban Bayramı yaklaşırken poşet satışları da arttı: Adetle satılıyor

    Kurban Bayramı yaklaşırken poşet satışları da arttı: Adetle satılıyor

    BM: 2022 yılında 3 bin 789 kişi göç yolunda öldü

    BM: 2022 yılında 3 bin 789 kişi göç yolunda öldü

    İdamını bekleyen en mutlu mahkum! İşlemediği bir suç yüzünden infaz edildi yıllar sonra aklandı...

    İdamını bekleyen en mutlu mahkum! İşlemediği bir suç yüzünden infaz edildi yıllar sonra aklandı...