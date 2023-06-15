Bakan Yerlikaya açıkladı: Terörist Zeki İlmin yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında; terörist Mehmet Zeki İlmin'e yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen kardeşi K.İ. ile ev sahibi E.A. da yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Zeki İlmin'in PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH ve YPS içerisinde kırsal alana eleman aktarımı ve iş birlikçilik faaliyetlerini yürüttüğü tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması ise şu şekilde:

Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın yaptığı teknik çalışmalar neticesinde;

11 gün önce Cizre’de şehit edilen Güvenlik Korucumuz Mustafa Erdem’in faili Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla YAKALANDI

Şehidimizin kanı yerde kalmadı