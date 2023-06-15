MSB: Tel Rıfat ve Münbiç'te 16 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi" denildi. (DHA)

Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57’ye… pic.twitter.com/bRfsHHauZC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 15, 2023