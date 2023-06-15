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MSB: Tel Rıfat ve Münbiç'te 16 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 16 teröristi daha etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

15.06.2023 - 10:06 | | ANKARA, (DHA)
MSB: Tel Rıfat ve Münbiç'te 16 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi" denildi. (DHA)

MSB: Tel Rıfat ve Münbiçte 16 terörist etkisiz hale getirildi

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