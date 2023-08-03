Bakan Yerlikaya: 60 günde 172 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütüne son 2 ayda düzenlenen operasyonlara ilişkin bilançoyu paylaştı.

Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29 bin 32 operasyonun gerçekleştirildiği açıklayan Bakan Yerlikaya bu operasyonlarda 172 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29.032 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 172 (ölü, yaralı, teslim olan) terörist etkisiz hale getirildi.