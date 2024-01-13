Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik 32 ilde 'Kahramanlar-41' kod adlÄ± operasyonlar dÃ¼zenlendiÄŸini bildirdi.

Buna gÃ¶re;Â Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶rle MÃ¼cadeleÂ Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stihbarat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarÄ±nÄ±n engellenmesi kapsamÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±. Jandarma ekiplerince, Adana, AdÄ±yaman, AÄŸrÄ±, Amasya, Ankara, Antalya, AydÄ±n, BalÄ±kesir, BingÃ¶l, DiyarbakÄ±r, Gaziantep, Hakkari, Hatay, IÄŸdÄ±r, KahramanmaraÅŸ, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, MuÄŸla, MuÅŸ, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, ÅžÄ±rnak, Tunceli ve Van'da dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±nlarda 113 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.



Operasyonlara katÄ±lan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "YÄ±lÄ±n 365 gÃ¼nÃ¼, 4 mevsim, 12 ay, gece gÃ¼ndÃ¼z demeden operasyonlar dÃ¼zenliyoruz. TerÃ¶rle mÃ¼cadelemiz son terÃ¶rist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlÄ±lÄ±kla devam edecek" dedi.