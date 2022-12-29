Bakan Yardımcısı Ersoy’dan İBB personeli Muharrem Kılıç'la ilgili açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptığı paylaşımda, bahse konu olan Muharrem Kılıç’ın yaptığı başvurularda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Diyarbakır Valiliğinden, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesinden ve Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinden güvenlik soruşturması nedeniyle ret cevabı aldığını, ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işe alındığını belirtti.