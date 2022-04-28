Bakan Yardımcısı Ersoy: Sanki bu terörist İBB'de yakalanmadı

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İBB'ye Sosyal Hizmet Uzmanı olarak işe alınan PKK'nın kamplarında eğitim görmüş terörist Şafak Duran polis tarafından İBB binasında gözaltına alındı. Ama ne acıdır ki basın da siyaset de köre, sağıra yattı. Malum medya hiç görmedi. Sanki bu terörist İBB'de yakalanmadı" dedi.