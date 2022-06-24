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Bakan Yanık'tan Marmaris'te yangından etkilenen vatandaşlarla ilgili flaş yardım açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Marmaris'teki yangınla mücadelede Bakanlık çalışmaları hakkında bilgi paylaşarak, "Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 200 bin TL aktardık" dedi.

24.06.2022 - 00:50 | | DHA
Bakan Yanık'tan Marmaris'te yangından etkilenen vatandaşlarla ilgili flaş yardım açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Yanık, yaptığı açıklamada "Muğla Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. 34 uzman personelimiz afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi. Yangınla mücadele eden ekiplerin anlık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hazır giyim malzemelerinin dağıtımına AFAD iş birliğinde başladık. Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 200.000 TL aktardık. Süreci yakından takip ederek vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kaydetti.

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