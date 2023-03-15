Bakan Yanık: Martta 582 milyon 692 bin 272 TL SED ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 2023 Mart ayı SED ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Yanık, çocuk politikalarının temelinin, aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğuna dikkat çekti. Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini belirten Bakan Yanık, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirtti.



Bu doğrultuda SED ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki yaklaşık 174 bin çocuğun masraflarının karşılandığına değinen Yanık, "SED ile ailelerin çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için mart ayı içerisinde toplam 582 milyon 692 bin 272 lira tutarında SED ödemesi yaptık" dedi.