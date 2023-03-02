Bakan Yanık: Çocukların hiçbirini 3. şahıslara vermedik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları:



Öncelikle milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Çok ağır bir sürecin içinden geçiyoruz. Bu ağır şartları bir an evvel değiştirebilmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz.

Kahramanmaraş'ımızda 977 sosyal yardımlaşma vakfı gönüllüsü arkadaşlarımız var. 126 araçla 15 depomuzdan ayni yardımlarımızı Maraş'ta 59 sosyal marketimize dağıtıyoruz. Hali hazırda 5 ama önümüzdeki günlerde 10 gezici marketimiz var. Ulaşamayan vatandaşlarımıza mobil sosyal marketlerimizle ulaştıracağız. Kahramanmaraş 4 binin üzerinde TIR ayni yardım geldi.



REFAKATSİZ KAYIP ÇOCUKLAR AÇIKLAMASI

Yakınlarından ulaşamadıkları çocuk ya da yetişkin varsa kamu kuruluşlarına müracaat etsinler. Bizim Aile Bakanlığımız olarak sitemize ihbar kaydı bırakabilirler. Çok entegre çalışıyoruz, web sitemizden aranabilir. Öbür yandan sağlık kuruluşlarına gittiklerinde ortak sisteme aktaracaklar.



Bizim sistemimize giren sayı 1911, çok şükür 1543'ünü ailelerine teslim etmişiz. 273 çocuğumuz hastanede. 1830'unun kimliğini tespit etmişiz, kimliği tespit edilmeyen 81 çocuğumuz var. Kayıp çocuk varsa sisteme girmeleri ve bize ihbar etmeleri çok önemli.

KAYIP MUKADDES ERVA

Biz bu bilgilerin hepsini ihbar kabul ediyoruz. Erva'yla ilgili bilgileri ihbar kabul edip sistemimize dahil ettik. Kimliği tespit edilemeyen çocuklarımızdan bazıları hastanede tedavi görüyor, yoğun bakımda, bilinçleri kapalı olan çocuklar var. Kimliklerini ifade etme imkanı olmadığı için bilinçlerinin açılma sürecini bekliyoruz. Erva'yla ilgili de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bir sağlık kuruluşuna girdiyse, ki kayıtlardan öyle görünüyor, muhakkak şekilde tespiti yapılacaktır.