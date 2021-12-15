Bakan Yanık: 6 Tazelenme Üniversitesi'nde 5 bin 665 yaşlımıza eğitim veriliyor

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yılında yüzde 8 olan 65 yaş ve üzeri nüfusun 2020'de yüzde 9,1'e yükseldiğini, 2020 sonu itibarıyla 8 milyona yakın 65 ve üzeri yaşlarda vatandaşın bulunduğunu bildirdi. Nüfusu 'genç' ya da 'yaşlı' diye kategorize etmek yerine 'dinamik nüfus' olarak tanımlamayı hedeflediklerini belirten Yanık, "Bu nedenle aktif ve sağlıklı yaşlanmayı önemli buluyor, çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz. Büyüklerimizin toplumsal yaşama aktif katılarak sosyal, kültürel ve ekonomik haklarından taviz vermeden hayatlarını idame ettirmeleri için politikalar geliştiriyoruz" dedi.

'ÜÇÜNCÜ YAŞ ÜNİVERSİTESİ OLARAK BİLİNİYOR'

Bakan Yanık, aktif yaşlanma ve hayat boyu öğrenme çerçevesinde uluslararası alanda 'üçüncü yaş üniversitesi' olarak bilinen, yaşlı bireylere yönelik yükseköğretim programlarının 2016'da Antalya Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde '60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi' adı altında uygulamaya koyulduğunu hatırlatarak, projenin eğitim programı haklarının ise 25 Mayıs 2021'de imzalanan iş birliği protokolüyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na devredildiğini belirtti. Bakan Yanık, projenin yaygınlaşma sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 2021 yılı itibarıyla Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Kıbrıs Girne Üniversitesi olmak üzere 6 üniversitede toplamda 5 bin 665 yaşlımıza eğitim veriliyor. Geçtiğimiz günlerde projenin yaygınlaşma süreci kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile protokol imzaladık. 2021-2022 öğretim yılı için de 8 üniversiteyle daha protokol aşamasına geldik. Tazelenme üniversitelerini inşallah tüm üniversitelerimizde yaygınlaştıracağız. Ülkemizde uygulanan bu özgün eğitim modelinin tanıtılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması, aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyonumuz perspektifinde büyük önem arz ediyor. Çünkü inanıyoruz ki öğrenmek, öğretmek, bu merakı diri tutabilmek aslında her yaşın bir gerekliliği. Üniversite kampüslerinde eğitim gören genç kuşakların, '60+ Tazelenme Üniversitesi'nde eğitim gören ileri yaştaki bireylerle aynı ortamda buluşmasıyla kuşaklararası dayanışmayı artırmak, onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamak da eğitimin hedefleri arasında yer alıyor."

TAZELENME ÜNİVERSİTESİ NEDİR?

60+ Tazelenme üniversiteleri, kampüslerin belirlediği çerçevede teorik, uygulamalı dersler, laboratuvar çalışmaları, seminer, atölye çalışması gibi derslerden oluşan 4 yıllık yetişkin eğitim modelidir. Yaş grubu esneklik göstermekle birlikte genel olarak 60 yaşını dolduran her birey 60+ Tazelenme Üniversitesi'ne başvurabiliyor. Gönüllülük esasına dayanan sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan Tazelenme üniversitelerinde ücretsiz olarak hizmet veriliyor. Tazelenme üniversiteleri ile ileri yaştaki bireyleri bu dönemin biyolojik, sosyolojik, psikolojik yönden getireceği durumlara hazırlamak amaçlanıyor.