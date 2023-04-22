Bakan Varank: Kimlik siyaseti eski Türkiye’de kaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim bölgesi Bursa’da, bayramın ikinci günü iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi’ni ziyaret eden Bakan Varank, Bursa’nın iş dünyasındaki potansiyeline vurgu yaparak, “Bu dönem sizlerin takdiriyle, inşallah bizlere oy verirseniz Bursa'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etmek, bu şehre buradan da hizmet etmek için görev alacağız, vazife alacağız. Bursa, potansiyeli gerçekten yüksek bir şehir. Bunu da bir klişe cümle olarak kurmuyorum. Sanayi altyapısıyla, üretimiyle, turizm potansiyeliyle, tarımdaki kabiliyetleriyle, son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız lojistik yatırımlarıyla Bursa çok farklı bir noktaya geldi. Türkiye'nin dördüncü büyük şehri, ekonomik anlamda ülkemize büyük katkılar sağlayan bir şehir ve bu şehirde doğru noktalara müdahale ederseniz, doğru noktalardaki potansiyeli açığa çıkarırsanız, çok daha farklı neticeler alabileceğiniz, çok daha ileri noktalara taşıyabileceğiniz bir şehir. Şimdiye kadar hamdolsun bu şehri hizmet etmek bizlere nasip oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bağlı kuruluşlarımızla, kalkınma ajanslarımızla birçok projeler yaptık, birçok yatırımın önünü açtık. İnşallah çok daha odaklı bir şekilde bunlara önümüzdeki dönemde sizlerin takdiriyle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘TOGG, DÜNYADA SES GETİREN BİR PROJE OLDU’

Türkiye’nin otomobilinin Bursa’da üretildiğine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü batarya fabrikasının temelini atacağını söyleyen Bakan Varank, şöyle konuştu:

“Çok örnek vermeye gerek yok. İşte Türkiye'nin otomobili projesi Bursa'da hayat buldu. Gemlik'te hayat buldu. Sadece Türkiye'den ses getiren değil, dünyadan ses getiren bir proje oldu. Bursa'nın kabiliyetleri sayesinde, bu kadar hızlı netice alabildik. Bursa'daki tedarikçiler, buradaki insan kaynağı sayesinde bu kadar hızlı netice alabildik. Ve hamdolsun böyle büyük bir proje, binlerce hemşehrimize istihdam sağlıyor. Çok önemli bir katma değer oluşturuyor. Sadece bu örnek bile aslında Bursa'nın potansiyelini ve bizim bu şehre kazandırdıklarımızı göstermesi açısından önemli. Ama biz yerimizde durmayacağız. Yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. İşte pazartesi günü, 24 Nisan’da Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerini de yine Gemlik'te atacağız, Bursa'da atacağız.

Hemşehrilerimiz inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı Gemlik'te önce bir karşılayacaklar. Ve daha sonra, bu buluşmadan sonra biz temel atma törenini inşallah gerçekleştireceğiz. Peki bu yatırım ne getirecek bize? Türkiye'nin ilk batarya fabrikası yatırımı ama sadece batarya üretmeyecek. Aynı zamanda son teknoloji, en verimli teknolojilerde batarya geliştirip bu teknolojiyi üretimiyle beraber bölgesine pazarlayacak önemli bir yatırımdan bahsediyoruz. Yine binlerce vatandaşımıza ekmek kapısı olacak çok ciddi ekonomik katkı sağlayacak bir yatırımdan bahsediyoruz. İşte bunu da Bursa'ya kazandırıyoruz. Çünkü bu şehrin potansiyeli, bu yatırımın üstesinden gelmek için yeterli. Biz yolumuza devam edeceğiz dedim. İnşallah bu kararlılıkla ilerlersek de biz Bursa'yı çok farklı bir noktada görebileceğiz. Sadece Türkiye'de öne çıkan bir şehir olarak değil, belki de Avrupa'nın üretimde en önemli merkezlerinden bir tanesi olarak inşallah göreceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım. Hep birlikte bu şehre, bu ülkeye hizmet etmenin derdinde, sevdasında olalım.”

‘KARŞIMIZDA UFKU, VİZYONU, KAPASİTESİ OLMAYAN BİR MUHALEFET VAR’

21 yıllık iktidarlarında hizmet siyaseti markasını ülkeye kazandırdıklarını söyleyen Bakan Varank, kendilerine kimseyi rakip olarak görmediklerini ifade ederek muhalefeti eleştirdi. Varank, “Baktığınızda biz kendimize bir rakip görmüyoruz ama bize rakip olduğunu iddia edenlerin ise asla ve kata bir şey üretme, bir şey ortaya çıkarma, proje geliştirme gibi bir dertleri olmadığının da farkındayız. İnşallah milletimiz 14 Mayıs’ta ferasetiyle, her zaman güvendiğimiz ferasetiyle işte bu iki değerlendirmeyi yapacak ve buna göre seçimde inşallah neticeyi alacak” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: “Karşımızda ufku, vizyonu, dünyada neler oluyor, bunu takip etme kapasitesi olmayan bir muhalefet var. Sadece şimdiye kadar karşı çıktıkları projelerin birkaç tanesini saysak bunlar bile aslında ne kadar vizyonsuz olduklarını göstermek açısından yeterli. Bakınız Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki demeçlerine bir bakın. Neye karşı çıkıyordu? Sabiha Gökçen Havalimanı'na karşı çıkıyordu. Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı, 30 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin, Avrupa'nın en önemli havalimanlarından bir tanesi oldu. Kılıçdaroğlu'nun aklına uysaydınız, şu anda bir Sabiha Gökçen Havalimanı'nız olmazdı. Peki ben buradan soruyorum. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın mı bu ülkeye ekonomik anlamda katkısı var, yoksa olmamasının mı katkısı var? Neye karşı çıkıyorlardı? Şehir hastanelerine karşı çıkıyorlardı. Kılıçdaroğlu'nu dinlemiş olsaydık ve şehir hastanelerini yapmamış olsaydık pandemi gibi bir dönemi atlatabilir miydik? Atlatamazdık. Neye karşı çıkıyorlardı? Türkiye'nin doğal gaz aramasına karşı çıkıyorlardı. ‘Hani nerede gaz arıyordunuz, nerede bu gaz?’ diye soruyorlardı değil mi? Onların aklına uysaydık ve biz bu gazı aramasaydık, işte iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız, karayla buluşturduğumuz törende tüm Türkiye'ye bir müjde verdi. Türkiye'nin kendi gazını bulması mı ekonomik anlamda bu ülkeye katkı sağlar? Gazının bulunmaması mı katkı sağlar? Bunun gibi onlarca örnek verebiliriz ve bariz, somut, bütün vatandaşlarımızın gözünün önünde gerçekleşen hadiselere, adeta kendi vatandaşlarını, çok affedersiniz aptal yerine koyarcasına karşı çıkmaya devam ediyorlar. Ne diyorlardı? ‘Bakanlar, başbakanlar, şirket yetkilileri bir araya geldiniz. İmzaları attınız. Hani otomobil yapıyordunuz? Nerede bu otomobil?’ diye soruyorlar mıydı? Soruyorlardı. İşte bugün otomobil Bursa'nın sokaklarında mı? Sizler biraz önce kapının önünde bunu somut olarak gördünüz mü? Kornasına bastınız mı? Ekranlarını gördünüz mü? İşte bunların aklına uysaydınız, Türkiye’nin bir otomobil projesi de yapmaması gerekiyordu. Onun için bunların reel sektörden anladıkları hiçbir şey yok. Üretim ne demek? Türkiye nasıl kalkınır? Bunlardan bihaber bir muhalefetle karşı karşıyayız.”

‘KİMLİK SİYASETİ ÜZERİNDEN NETİCE ALMAYA ÇALIŞIYORLAR’

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alevi olduğunu söylediği açıklamaya da değinen Bakan Varank, CHP liderinin kimlik siyaseti yaptığını söyleyerek, “Bakınız ortaya proje koyamayanlar şu anda kimlik siyaseti yapmaya, Türkiye'nin sosyolojik fay hatlarını tetiklemeye dönük, birtakım siyasi hamlelere giriyor. Bakıyorsunuz durup dururken Kılıçdaroğlu çıkıyor, ‘Aleviyim’ diye bir video çekiyor. Kimse senin Aleviliğini zaten sorgulamadı. Kimsenin senin Aleviliğinle ilgili bir problemi de yok ama bakınız gerçek manada ortaya proje koyamayanlar, ancak bu kimlik siyaseti üzerinden netice almaya çalışacaklar. Bizim bunlara karnımız tok. Bizim kimsenin kimliğiyle bir problemimiz de yok. Kimlik siyaseti eski Türkiye'de kaldı. Koltuk pazarlığı siyaseti eski Türkiye'de kaldı ama bunlar bu eski Türkiye'yi tekrar gündeme getirmeye çalışıyorlar. Hatırlarsınız. Yaşı müsait olanlar, eskiler neydi? Ben sana bir bakanlık vereyim. Oradan üç tane koltuk vereyim, gelin şu hükümeti kurmaya çalışalım. Türkiye'yi biraz da biz yönetelim diye bunlar bir pazarlık siyaseti, koalisyon siyaseti güdüyorlardı. Biz bunları geride bıraktığımızı zannederken, işte bu arkadaşlar bunları tekrar hortlatmaya çalışıyorlar. Bizim milletimiz, bu ayrıştırıcı kimlik siyasetine de bu koltuk pazarlığı siyasetine de koalisyon siyasetine de inşallah yol vermeyecek. 14 Mayıs'ta inşallah doğru tercih yapacak. Türkiye, projeleriyle, yatırımlarıyla, Türkiye'yi kalkındırma sevdasıyla oluşturduğumuz projelerle yoluna devam edecek. Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz, güveniyoruz. Gençlerimizin bu iki zihniyet arasındaki farkı çok güzel idrak edeceklerine inanıyoruz. Ve neticede inşallah 14 Mayıs'ta başarıyla bu seçimi de atlatıp, nasıl bundan önceki 15 seçimde olduysa yolumuza kararlılıkla devam edeceğimize inanıyoruz” diye konuştu.