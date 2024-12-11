Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya ve online oyun açıklaması: Yasal düzenleme artık zorunlu hale gelmiştir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, "Yıl bitmeden Hakkari Yüksekova T1 Tünelini, Konya Çevre Yolu 2. Kesimini, Malatya Kuzey Çevre Yolu 2. Kesimini tamamlayarak hizmete alacağız. 16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir. Düzenlemenin temelinde ilk olarak internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak olacak." ifadelerini kullandı.