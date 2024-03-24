Bakan Uraloğlu: Türkiye, fiber altyapıda Avurpa'da 2'nci sırada

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, FTTH Avrupa Konseyi'nin, ülkelerin fiber altyapısına yönelik önemli veriler sunduğu FTTH/B Market Panorama Araştırması'nı açıkladığını bildirdi. Araştırmaya göre; Türkiye'nin fiber internet altyapısında Avrupa'nın en hızlı gelişen ülkelerinin başında geldiğini belirten Uraloğlu, "Araştırmaya göre eve kadar fiber altyapıda 18 milyon haneye ulaşan altyapısıyla Türkiye, Fransa'nın ardından Avrupa'nın ikinci ülkesi konumuna yükseldi. Her geçen yıl artan yatırımlarımızın meyvesini alarak bu anlamda Avrupa'nın zirvesine oynuyoruz. İnanıyorum ki çok yakın zamanda da fiber altyapıda ülkemiz Avrupa'nın lideri olacak" dedi.

'1 YILDA 2,5 MİLYON EVE FİBER ALTYAPI ULAŞTI'

FTTH Avrupa Konseyi'nin bir önceki raporunda Türkiye'nin fiber altyapıda üçüncü sırada yer aldığını hatırlatan Uraloğlu, "Bugüne kadar gerek bilişim ve haberleşme politikalarında, gerekse de mevzuatta yapılan çalışmalarımız ile günü kurtarmanın dışında köklü reform niteliği taşıyan çalışmalar yaptık. Bunun sonucunda dün insanımız için hayal olan pek çok ulaşım ve bilişim hizmeti bugün gündelik hayatın vazgeçilmezi oldu. Bu bağlamda Türkiye gelişim açısından Avrupa ortalamasının üzerinde bir ivme yakaladı. Sadece bir yılda 2,5 milyona yakın eve fiber altyapıyı ulaştırdık. Böylece fiberde bir yılda Avrupa'nın ilk iki ülkesinden biri konumuna yükseldik. Raporda da Türkiye, fiber altyapıda Avrupa'da en hızlı büyüyen pazarlar arasında yer alıyor. Bu rapor, haberleşme altyapımıza ve tabii ki fiber altyapımıza verdiğimiz önemin sonuçlarını aldığımızın göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

'FİBER UZUNLUĞUMUZU 4 YILDA 850 BİN KİLOMETREYE TAŞIYACAĞIZ'

Uraloğlu, FTTH Avrupa Konseyi gibi bağımsız uluslararası kuruluşlar tarafından yıllık olarak hazırlanan raporlarda Türkiye'nin son yıllarda bilişim ve haberleşme altyapısında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini aldığını kaydetti. 2071 vizyonu hedefleri doğrultusunda haberleşme altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini, 2002'de neredeyse sıfır olan genişbant abone sayısının da bugün 95 milyonu geçtiğini belirten Uraloğlu, "Önümüzdeki dönemde de genişbant internet hizmetini her eve ulaştırmış olacağız. Bundan 20 yıl önce ülkemizde yaşayan birisine şu anda bulunduğumuz yeri anlatsaydık, herhalde bizi hayal kurmakla suçlarlardı. Ama işte hayalleri artık gerçeğe dönüştürdük. Şimdi vatandaşlarımızla birlikte daha büyük hayaller kurmamız ve bunları gerçeğe dönüştürmek için çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Şu anda toplam fiber uzunluğumuz yaklaşık 550 bin kilometre ve bu yılın sonuna kadar 600 bin kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. 4 yıl içerisinde ise fiber uzunluğumuzu 850 bin kilometreye taşıyacağız" dedi.

Haberin Devamı