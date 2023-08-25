Bakan Uraloğlu olası İstanbul depremi için tahliye planı hakkında bilgi verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu.

'İSTANBUL İÇİN TAHLİYE PLANI HAZIR'

Olası İstanbul depremi için tahliye planlarının hazır olduğunu belirten Uraloğlu, depreme hazırlık için köprü ve otoyollara dönük güçlendirme çalışmalarına dikkat çekti.

'KUZEY MARMARA OTOYOLU KINALI-MALKARA YÖNÜNDEN OLACAK'

"İstanbul'un aort damarı" dediği Kuzey Marmara Otoyolu'nu işaret ederek şöyle konuştu: 'Biz Kınalı-Malkara dediğimiz Çanakkale istikametinden gerek tahliye, gerekse de acil yardımı da oradan da sağlamış olacağız. Aynı şekilde Osmangazi Köprüsü'nden Kuzey Marmara Otoyolu'ndan sağlamış olacağız.

'KÖPRÜLERİN ASKI HALATLARINI YENİLİYORUZ'

İstanbul'daki iki tane köprümüzün askı halatlarını birinin yeniledik. 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde de devam ediyoruz. Askı halatlarını yeniliyoruz ve bunların rutin kontrollerini yapıyoruz. Özellikle otoyollar üzerindeki viyadüklerin deprem güçlendirmelerini yapıyoruz.''

'ARAZİDEKİ KAYMALAR ARAZİ SAHİPLERİ İÇİN SORUN YARATIYOR'

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yapılandırma çalışmaları hakkında da bilgi veren Uraloğlu, başka uygun arazi olmadığı için Hatay Havalimanı'nı aynı yere yeniden yapacaklarını söyledi. 6 Şubat depremlerinin etkisiyle bölgede arazilerin yerlerinin kaydığına da dikkat çeken Uraloğlu, arazi sahipleri için sorun yaratan bu durum için tüm bölgede yeni bir haritalandırma çalışması yapıldığını da açıkladı. Bakan Uraloğlu şöyle devam etti: ''Sizin araziniz artık koordinat olarak komşunuzun arazisinde gözüküyor. O zaman bunun genel bir çalışmasını yapıyorlar ve herkesin arazisini olduğu yere tekrar konumlandırmış olacaklar.''

UÇAK BİLETLERİ İÇİN UYARI

Uraloğlu, uçaklarda tavan fiyat uygulamasına da dikkat çekerek "Business sınıfı dışında tavan üstü fiyat olamaz. Böyle bir durumda bize haber verin." dedi.

YAPAY ZEKA DOLANDIRICILIĞINA ÖNLEM

Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesi taklit edilerek yapılan dolandırıcılık girişimini de hatırlatarak "Artık bütün bu cihazların sertifikasyon ve denetimini Bilgi Teknolojileri Kurumu olarak biz yapmaya başlayacağız." diye konuştu.