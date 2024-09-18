Bakan Uraloğlu açıkladı! Narin cinayetinde WhatsApp mesajları için META'yla görüşmeye devam ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Uraloğlu "(Narin Güran cinayeti soruşturması...) META şirketi WhatsApp mesajlarını kaydetmediğini söylüyor. META başta olmak üzere tüm sosyal medya mecralarıyla görüşmeye devam ediyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle: Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim. Biz her gün siber güvenlik anlamında 400'ün üzerinde saldırıyı önlüyoruz. Siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasındayız.

(Narin Güran cinayeti soruşturması...) META şirketi WhatsApp mesajlarını kaydetmediğini söylüyor. META başta olmak üzere tüm sosyal medya mecralarıyla görüşmeye devam ediyoruz.