Bakan Uraloğlu: Mevcut aramaların yüzde 75'i karşılandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle 3 GSM operatörünün üst yöneticileri (CEO) ile Ulaştırma Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü'nde bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Dünkü depremlerden sonra ulaştırma ve iletişim noktasında neler yaşandığına dair durum tespiti için bugünkü toplantıyı yaptıklarını dile getiren Uraloğlu, kara yolu, deniz yolu, demir yolu ve hava yolu noktasındaki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

İstanbul'da deniz yolunda sıkıntı yaşanmadığını, pist kontrollerinin ardından hava yolu ulaşımının sürdüğünü anlatan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli'nde gerekli kontrolleri yaptıklarını, herhangi bir hasara rastlamadıklarını ifade etti.

Uraloğlu, İstanbul'un ulaşımda can damarları olan D100, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda herhangi bir problem yaşanmadığını belirterek, "Çamlıca Kulesi en şiddetli hissedilen yapılardan birisi oldu. Orada bir hasar oluşmadı ancak tedbir amaçlı ziyaretlere kapatıldığını özellikle söyleyebilirim. Buradaki demir yolu, kara yolu, hava yolu ve deniz yollarında yapılarımız beklenen performansı sağladı ve bir sıkıntı olmadı." diye konuştu.

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"Aramaların yüzde 75'ini karşıladık"

Bakan Uraloğlu, bugünkü toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Aysel Kandemir, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ile sürecin iletişim tarafını detaylı bir şekilde konuştuklarını söyledi.

İstanbul'da 3 operatörün 20 bin baz istasyonu bulunduğunu dile getiren Uraloğlu, bu baz istasyonlarının hiçbirinde bir kapsama eksikliği yaşanmadığını, hepsinin ayakta kaldığını bildirdi.

Uraloğlu, buna rağmen neden iletişim konusunda olumsuzluklar yaşandığına ilişkin şöyle konuştu:

"Bizim rutinimizde Türkiye'de 2,5 kat fazla kapasitemizin olduğunu söylemek isterim. Yani normalin 2,5 katına kadar olan kapasiteyi hiçbir problemsiz karşılayabiliyoruz. Peki dünkü depremlerde ne yaşadık? Dünkü depremlerde 7 ile 10 kat bir ses görüşmesi kapasitesi oluştu. İnternet üzerinden yapılan aramalarda ise 2 kat artış oldu. 2,5 kat bir kapasitede 7-10 kat artış oldu. Biz mevcut aramaların yüzde 75'ini karşıladık. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Yüzde 25'ini maalesef karşılayamadık. Web ve internet tarafına baktığımızda 2 kat olan artışı tamamen karşıladık ve orada herhangi bir problemle karşılaşmadık."

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"15 dakika sonra rutine döndü"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, internet tabanlı aramalarda sorun yaşanmadığının altını çizerek, "(Sesli aramalarda) Kapasite artışından kaynaklanan 15 dakikalık bir pik zaman ve istenen görüşmelerin yapılamadığı zaman oldu. Sonrasında rutine döndü." dedi.

Kriz anında insanlar hem kendi durumlarını bildirmek hem de yakınlarından bilgi almak istedikleri için böyle bir sıkıntı yaşandığını dile getiren Uraloğlu, "Bundan sonraki süreçte ihtiyaçlarımız doğrultusunda durumumuzu tekrar gözden geçiriyoruz. Benzer sıkıntıları yaşamamak için neler yapmamız gerektiğini masaya yatırdık." ifadesini kullandı.

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Uraloğlu, 2019'da yaşanan Silivri depremlerinden sonra yaklaşık 4 katlık kapasite artışı sağladıklarına dikkati çekti.

"Süreci yakından takip edip benzer sıkıntıların önüne geçeceğiz"

Bakan Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun dün hep akıcı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Orada normalde saatte 140 kilometre olan yasal hızın 50-60 kilometrelere, hatta daha aşağısına düştüğü anlar oldu. Niye? İstanbul'dan bir çıkış söz konusu oldu. Yani sonuçta siz 4 şeritli bir otoyoldan günlük geçecek araç kapasitesinden fazlasını yüklerseniz elbette orada bir yavaşlama olacaktır. Zaman zaman da duraklama olacaktır. Bu anlamda burada iletişim tarafında da bunu yaşadığımızı söylemek isterim ama böyle bir mazerete sığınmak değil elbette amacımız, mutlaka daha iyisini yapmak."

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Vatandaşlardan böyle zamanlarda haberleşmek için internet tabanlı uygulamaları kullanmalarını isteyen Uraloğlu, "Veya kısa mesajlarla kendi durumlarını bildirmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü hem kendileri hem kamu görevlileri için daha sağlıklı bir iletişim olacaktır. Bundan sonrasında benzer sıkıntıları azaltma ve ortadan kaldırma adına 3 operatörümüz ve Bakanlığımızla süreci yakından takip edip inşallah benzer sıkıntıların önüne geçmiş olacağız." dedi.