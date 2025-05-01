Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul projesinden vazgeçmedik
01.05.2025 - 12:31Güncellenme Tarihi:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kanal İstanbul projesinden vazgeçmedik. Bugün gündemimizde değil ama günü geldiğinde, doğru finansmanı bulduğumuzda mutlaka yapacağız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Uraloğlu, "Kanal İstanbul projesinden vazgeçmedik. Bugün gündemimizde değil ama günü geldiğinde, doğru finansmanı bulduğumuzda mutlaka yapacağız." dedi.