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Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Adalet önünde hesap verecekler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 19 gündür kayıp olarak aranan ve bu sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili açıklama yaptı.

08.09.2024 - 11:33 |
Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Adalet önünde hesap verecekler

Bakan Tunç açıklamasında, 'Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir.' dedi.

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