Bakan Tunç'tan 'başörtülü' öğrenci açıklaması

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek’in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 'Nefret ve ayrımcılık' suçunu düzenleyen 122'nci maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır. Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp etmek 28 Şubat zihniyetidir. Bu zihniyet eski Türkiye’de kalmıştır. Anayasamıza göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde din ve vicdan özgürlüğüne sığmayan bu ayrımcı yaklaşım asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.