Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, DEM Parti heyeti başvuru sürecine ilişkin, "Dördüncü görüşme değil ama aile görüşmesi var. Ömer Öcalan görüşme yapmıştı aileyle ilgili daha evvelden de kardeşinin görüşmeleri olmuştu burada tabii kanun çerçevesi içerisinde hükümlerin, hakların çerçevesi içerisinde değerlendirilecek bir konu. Aile görüşmesi ile ilgili talebi değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"BOYKOT ÇAĞRISI ÇOK YANLIŞ BİR POLİTİKA"

Bakan Tunç, "Özgür Özel'in boykot çağrısı gerçekten çok yanlış bir politika, bu ülkenin şirketleri ile ilgili tek tek onların boykota davet edilmesi doğru değil" dedi.

GAZETECİLERİN TUTUKLANMASI

Bakan Tunç, "Onların durumlarını bir soralım, araştıralım. Orada şiddet eylemlerine karışmış ve provokasyonlara yönelik birtakım girişimler olmuşsa o da doğru değil" dedi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından kentteki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Tunç ayrıca, ülkenin her bir yanının eserlerle donatıldığını, fiziki kalkınmayı sağlarken Türkiye'nin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması için çalıştıklarını söyledi.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada kararın açıklanmasının ardından muhalefet partilerinin eleştirilerde bulunduğunu belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Yargının verdiği kararla ilgili ne yapabilirsiniz? Tarafsız ve bağımsız yargı. Deliller ortada ve ona göre bir karar veriliyor. Amasra kazasında 43 madencimizi şehit verdik. Bir daha böyle elim kazalar ülkemizin başına gelmesin.

Henüz yerel mahkeme karar vermiş. Bu kararın denetimi bir üst mahkemede, istinaf mahkemesinde. 3 yıldan 17 yıla kadar hapis cezaları alan sorumlular var. Sayın Cumhurbaşkanımız kaza gününün hemen sabahında Amasra'ya geldiğinde 'Sorumlulardan hesap sorulacak.' demişti. Evet, sorumlulardan kim hesap soracak; Yargı hesap soracak ve yargı bir sonuca vardı. Şimdi bu sonucu denetleyecek olan bir üst mahkeme. Onun da bir üstü Yargıtay. Dolayısıyla bu süreçleri bağımsız ve tarafsızca sürdüren yargı ortadayken gelip burada milletvekillerimize, siyasete, AK Parti'ye çamur atmak onlara hiçbir şey kazandırmaz. Şehit madencilerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."

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- "ZANNETTİLER Kİ BİRİLERİ SORUMLULUK DIŞINA ÇIKARILACAK"

Tunç, Kartalkaya'daki otel yangını konusunun da siyasette kullanıldığına işaret ederek, "Kazadan bu yana hep yangın üzerinden, 78 canımız üzerinden polemik yapmaya, utanmadan, sıkılmadan bu ülkenin ana muhalefetinin genel başkanı, grup kürsülerinden birilerinin yargıdan kaçırılmak istendiğini ima ederek alçakça bir tutum içerisine girdi. 78 canımız, 36'sı çocuk. 'Ucu nereye dokunursa dokunsun.' diyoruz. Ama o 'hayır' diyor. 'Ucu şuraya dokunmasın. Oraya dokunursa ben bu raporu kabul etmem.' diyor. Sen mi karar vereceksin ona? Ona yargı karar verecek. Ona mahkeme karar verecek." diye konuştu.

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Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili bilirkişi raporunun tamamlandığını hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:

"Bilirkişi raporu geldi. Bilirkişi raporu kimlerin, hangi kurumların sorumlu olduğunu belirledi. Neredeyse bir hafta oluyor. Neden hiç sesiniz çıkmıyor? 'Ucu nereye dokunursa dokunsun.' dedik. İstanbul Teknik Üniversitesinin bilirkişileri raporu ortaya çıkardı ve şimdi bakıyorlar ki raporda itiraz edilecek sadece kendi arkadaşları var. O da dahil olmuş. Belediye de itfaiye de sorumlu olmuş. Ama onlar zannettiler ki birileri sorumluluk dışına çıkarılacak. Şimdi hiç sesleri çıkıyor mu?"

Tunç, bilirkişi raporunun hazırlanma sürecinde konuşanların, "Evet biz yanlış yapmışız. Biz size bu yönde haksızlık yapmışız." demesi gerektiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilirkişi raporu geldi. Evet detaylı bir şekilde incelenmiş 200'den fazla sayfa var. Bütün mevzuat incelenmiş, buna göre bir rapor oluşmuş ve mahkeme de bunu takdir edecek. İtirazlar olabilecek. Dolayısıyla bugün ortaya çıkan rapor karşısında susuyorsanız o zaman ikiyüzlüsünüz. İşte bunlar böyle. İşlerine geldikleri zaman yargı iyi, işlerine gelmedikleri zaman kötü."

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"SANKİ SİYASİ SORUŞTURMAYMIŞ GİBİ ALGI OLUŞTURMA ÇABASI İÇERİSİNDELER"

Tunç, İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili de aynı şekilde davranıldığını dile getirerek, "Adli soruşturmalar üzerinden sanki siyasi soruşturmaymış gibi algı oluşturma çabası içerisindeler. Bu tamamen adi bir olay. Terör soruşturması var, bir de yolsuzluk soruşturması var. Bu ülkenin insanlarının hakkını, hukukunu, 16 milyon İstanbullunun hakkını, hukukunu kim savunacak? Onun parası çalınıyorsa, onun imkanları bir yerlere peşkeş çekiliyorsa ve bu konudaki kuvvetli şüphe, ihbarlar, yargıya intikal ediyorsa, yargı, cumhuriyet savcıları onları hasır altı mı edecek? İnceleyecek, soruşturacak ve karara varacak. Kim suçlu kim suçsuz diyebiliyor muyuz? Buna yargı karar verecek." ifadelerini kullandı.

"Sen daha dosyanın içerisindeki delillere vakıf olmadan, dosyayı görmeden, kişilerin savunması alınmadan, iddiaları görmeden, direkt hüküm vererek peşin yargıyla yargıyı suçluyorsun, tehdit ediyorsun ve Sayın Cumhurbaşkanımızla bu soruşturmaları ilişkilendiriyorsun." diyen Tunç, şöyle devam etti:

"Bekleyeceksin sabırla. Bu ülkenin hakim ve savcıları dosyaya göre, delillere göre karar verir. Varsa bir suç davayı açar, yoksa da gereğini yapar. Dolayısıyla burada adli soruşturmalar üzerinden propaganda yaparak, sokakları terörize ederek, marjinal grupları polisimizle karşı karşıya getirerek bir yere varılamaz. Bu ülkenin huzurunu ve güvenliğini bu millet size bozdurmaz ve bozdurmayacak."