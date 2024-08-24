Bakan Tunç: Dünya tarihine geçen kara bir lekeyi maalesef görüyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin İsrail tarafından bombalanmasını konu alan "Şifa Hastanesi 14 Günlük Vahşet" adlı belgeselin Türkiye tanıtımına katıldı. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen programda Tunç’a Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile belgeselin yapımcıları eşlik etti. Belgesel gösteriminden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tunç, Filistin’de yaşanan katliamın uluslararası hukuk mahkemesindeki sürecini yakından takip ettiklerini belirtti. Bakan Tunç konuşmasının ardından Filistin'de yaşanan katliamı gözler önüne seren fotoğrafların yer aldığı sergiyi de gezdi.

'AMACIMIZ BİR AN ÖNCE ORADA ATEŞKESİN SAĞLANMASI'

Tunç konuşmasında, “Türkiye olarak bugüne kadar hep Filistin’in yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün kadrolarımız, Dışişleri Bakanlığımız özellikle diplomasi alanında önemli çalışmalar yürüttü. İnsani yardımlar noktasında yine desteklerimize devam ediyoruz. Tabi amacımız bir an önce orada ateşkesin sağlanması. Maalesef ateşkesin sağlanmaması için de İsrail’e destek veren başta Amerika Birleşik Devletleri var. Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı, yakalama kararı talep ettiği, tutuklamaya yönelik yakalama kararı talep ettiği bir kişi maalesef Amerika Birleşik Devletleri kongresinde ayakta alkışlanarak soykırım suçuna kongre üyeleri ortak olduklarını bütün dünyaya ilan ediyorlar. Böyle dünya tarihine geçen kara bir lekeyi maalesef görüyoruz. Bu üzücü olaylara tanık oluyoruz. Diğer yandan hem uluslararası ceza mahkemesi savcısının yürüttüğü soruşturma var. Tabi bir an önce davaya dönüşmesi lazım. Diğer yandan da Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım sözleşmesini ihlal ettiği için Güney Afrika’nın başlattığı bir dava var. O davaya biz ilk andan itibaren görüşlerimizi, Türkiye olarak beyanlarımızı sunduk. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Yıldız, Türkiye’nin beyanlarını sunmuştu ve geçtiğimiz haftalarda da davaya katılma talebini Türkiye olarak ilettik. Davanın takipçisiyiz. Bütün basın kuruluşlarımız dünyaya Filistin’deki Gazze’deki insanlık dramını insanlık suçlarını ifşa etti. Türkiye basını bu konuda gerçekten takdire şayan bir tutum sergiledi hâlâ sergilemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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