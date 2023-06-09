GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Tekin'den 'Aybüke öğretmen' paylaşımı
ABONE OL

Bakan Tekin'den 'Aybüke öğretmen' paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Şenay Aybüke Yalçın'ı, ölüm yıl dönümünde Twitter hesabından video paylaşarak andı.

09.06.2023 - 14:37 | | DHA
Bakan Tekin'den 'Aybüke öğretmen' paylaşımı

Bakan Tekin, Batman'ın Kozluk ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde müzik öğretmeni olarak görev yaparken 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Aybüke öğretmen için 6'ıncı ölüm yıl dönümünde video paylaştı. Aybüke öğretmen türkü söylerken çekilen görüntüsü ile cenaze töreni ve mezarından görüntülerin yer aldığı videoyu paylaşan Bakan Tekin, "Müsteşarlığım döneminde en çok üzüldüğüm olaylardan birisi 22 yaşında gencecik Aybüke öğretmenimizin 9 Haziran 2017’de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilmesiydi. Bugün şehadetinin yıldönümü rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aybüke öğretmen paylaşımı: Rahmetle yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aybüke öğretmen paylaşımı: Rahmetle yad ediyorum

Uzmanından sınav öncesi stres yönetimi tüyoları

Uzmanından sınav öncesi stres yönetimi tüyoları

Prof. Dr. Naci Görür risk altındaki 24 ili tek tek açıkladı! Deprem ve tsunami uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür risk altındaki 24 ili tek tek açıkladı! Deprem ve tsunami uyarısı