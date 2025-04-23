Bakan Tekin: İstanbul il genelinde 2 gün okullar tatil edildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sadece iki okulumuzun dış sıvalarında çatlaklar var. Onun dışında herhangi bir problemimiz yok. Biraz önce İçişleri Bakanı ile görüştüm. Olası bir sorunlu durumda okulların toplanma merkezi olması açısından bizden yarın ve sonraki gün için okulların tatil edilmesi kararını aldık" dedi.